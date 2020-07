In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag, 01.07.2020 auf 02.07.2020, nahm die Polizei Memmingen einen 24-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor in einer Tankstelle randaliert hatte. Bei der Verbringung in die Arrestzelle leistete er zunächst nur passiven Widerstand, beleidigte aber alle beteiligten Polizeibeamten. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes sollte er dann ins Klinikum Memmingen verbracht werden.

Auf der Fahrt dorthin spuckte er durch den nicht ganz anliegenden Spuckschutz einen Polizeibeamten an. Einer Polizeibeamtin, welche den Spuckschutz wieder korrekt anlegen wollte, biss er in den Zeigefinger.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung.