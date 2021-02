Am Samstag Vormittag hat ein unbekannter Mann im REWE-Markt in der Memminger Bodenseestraße zunächst versucht, mehrere Gegenstände in seinem Trolly zu stehlen. Als der Ladendetektiv den Mann ansprach, kam es zu einem Gewaltausbruch. Ohne Vorwarnung schlug der Dieb mit der Faust auf den Ladendetektiv ein. Der Ladendetektiv fiel zu Boden und war kurzzeitig bewusstlos. Er landete im Krankenhaus.

Räuber konnte flüchten

Der Dieb flüchtete unerkannt in die Richtung Hindenburgring / Bodenseestraße. Mit der Gewalttat wurde aus dem Diebstahl ein räuberischer Diebstahl.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 170 cm groß

40 bis 45 Jahre alt

dunkle Haare mit Geheimratsecken und Irokesen-Haarschnitt

kräftige/athletische Figur

dunkler Teint

bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Blue-Jeans

Er führte einem dunklen Trolly mit sich.

Wer den Vorfall beobachtet hat bzw. Angaben zum flüchtigen Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Memminger Polizei unter 08331/100-0.