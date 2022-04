Am Samstagnachmittag wurde eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen in den Ortsteil Ferthofen gerufen. Dort wurden die Beamten mit einer Frau konfrontiert, die sich der Polizei zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eigentlich ins Krankenhaus hätte gebracht werden sollen. Damit war die Frau offensichtlich nicht einverstanden, denn sie versuchte vor den Polizisten wegzulaufen. Weil sie versuchten, die Frau festzuhalten, griff sie die Helfer an und versuchte sie zu beißen. Die Beamten überwältigten die Frau, mussten sie fesseln und ins Krankenhaus bringen.