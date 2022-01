Am Freitag, um 17:30 Uhr, hat die Polizei in einem Hotel in Memmingen eine unerlaubte Prostitution beendet und zudem Drogen gefunden. Zuvor hatte die Rezeptionistin des örtlichen Hotels der Polizei den Verdacht mitgeteilt, dass eine Prostituierte in einem der Hotelzimmer ihrem Geschäft nachgeht. Die eingesetzte Streife stellte laut Polizeibericht einen Freier im Zimmer fest und beendete die unerlaubte Tätigkeit.

Prostituierte hat Drogen dabei

Bei der anschließenden Durchsuchung der Frau fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erhoben sie eine Sicherheitsleistung. Die Dame hat nämlich keinen festen Wohnsitz in Deutschland und es war auch nicht ihr erster Verstoß.

Bekannter wird per Haftbefehl gesucht und hat auch Drogen dabei

Ein Bekannter der Prostituierten brachte die Sicherheitsleistung zur Dienststelle. Allerdings wurde er mit einem Haftbefehl gesucht und hatte ebenfalls Betäubungsmittel bei sich. Zur Abwendung des Haftbefehls und für die Sicherheitsleistung bzgl. des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde laut Polizei somit von beiden Personen, insgesamt ein Betrag im vierstelligen Bereich erhoben.