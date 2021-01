Zwischen 10:30 und 14:30 Uhr kreiste am Freitag ein Polizeihubschrauber über Memmingen. Die Polizei hat umfangreich nach einem Tatverdächtigen (41) gefahndet, der im Verdacht steht, im November von einer Autobahnbrücke einen großen Stein auf einen Kleintransporter geworfen zu haben. Am Morgen hatte die Polizei den Mann auf seiner Arbeitsstelle widerstandslos festgenommen. Gegen 10:30 Uhr konnte er in der Dienststelle im ersten Stock fünf Meter tief aus einem Fenster springen und zu Fuß flüchten. Wie Polizei-Pressesprecher Dominic Geißler jetzt gegenüber all-in.de bestätigt hat, konnte vier Stunden später eine Polizeistreife den Mann erneut festnehmen.

Steinwurf auf der Autobahn: Versuchter Totschlag

Vorausgegangen war eine monatelange Fahndung nach dem Täter, bis sich der Tatverdacht gegen den 41-jährigen Memminger ausreichend erhärtet hatte. Bei dem lebensgefährlichen Steinwurf im November sind die beiden Insassen des Kleintransporters unverletzt geblieben. Es blieb bei rund 2.000 Euro Sachschaden. Der mutmaßliche Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft und muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten.

Unbekannter wirft Stein auf A96 bei Memmingerberg und trifft Kleintransporter