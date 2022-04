Am Freitag, 08.04.2022 um 19:10 Uhr wurde in Boos bei einem jungen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Bei dem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf der Dienststelle in Memmingen erreichte der Herr einen Wert von über 0,5 Promille. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren mit Punkten in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Am Freitag, 08.04.2022 um 22.20 Uhr, wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Memmingen Alkoholgeruch bei einem Pkw-Fahrer festgestellt. Der 34-jährige Mann erreichte bei dem gerichtsverwertbaren Alkoholtest bei der Dienststelle in Memmingen einen Wert von über 0,5 Promille. Ihn erwartet somit ein Bußgeldverfahren mit Punkten in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Am Freitag, den 08.04.2022 um 22:28 Uhr wurde in Bad Grönenbach bei einem Pkw-Fahrer ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt. Der 66-jährige Fahrer erreichte bei dem gerichtsverwertbaren Alkoholtest in der Dienststelle in Memmingen einen Wert von über 0,5 Promille. Auch ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit Punkten in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Am Samstag, 09.04.2022 um 04:30 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw in Memmingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund auch hier vorhandenen deutlichen Alkoholgeruchs, durfte der junge Mann einen Alkoholtest durchführen, der zu einem Ergebnis von deutlich über ein Promille führte. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein sichergestellt. Den Herrn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.