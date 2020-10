Durch den Hinweis eines Vertriebsmitarbeiters eines großen Farbenherstellers in Memmingen-Steinheim nahm in der vergangenen Woche die PI Memmingen Ermittlungen wegen des Diebstahls von größeren Mengen von Farben auf. Am gestrigen Mittwoch, 14.10.2020, konnten dann in einer Garage im Memminger Westen acht Paletten Farbe im Wert von circa 10.000 Euro sichergestellt werden.

Produktionsmitarbeiter hat beim Diebstahl geholfen

Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Farbe von einem 31-jährigen Mitarbeiter der Firma, der in der Produktion beschäftigt war, aus den Fabrikationsräumen entwendet wurde. Im Anschluss transportierten zwei weitere Tatverdächtige immer wieder die auf einer Palette befindliche Farbe in die oben genannte Örtlichkeit ab.

Der Mitarbeiter der Firma arbeitete unter anderem mit einem selbstständigen Maler zusammen, der auf Bedarf auch die Farbe bei ihm bestellte. Insgesamt wird gegen vier Tatverdächtige ermittelt. Man kann momentan von einer Gesamtschadenshöhe von circa 15.000 Euro ausgehen, nachdem bereits mehrere Chargen von Farbe weiterverkauft wurden.