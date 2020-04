Die Polizei hat erneut mehrere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung im gesamten Allgäu festgestellt. Hier die Original Polizeimeldungen im Überblick.

Unterallgäu

Am Samstagabend ging gegen 20:45 Uhr bei der Polizei eine Mitteilung über eine Feierlichkeit in einem Hotel in Ottobeuren ein, bei der auch laute Musik gespielt würde. Vor Ort wurde im geschlossenen Hotel eine private Feier unter dort wohnhaften Angestellten festgestellt. Die drei Angestellten hatten dabei Besuch von drei Bekannten. Die Gäste mussten die Örtlichkeit verlassen. Eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz ist für die Betroffenen die Folge. (PI Memmingen)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Rheineckstraße in Memmingen zunächst zu einer Ruhestörung aufgrund lauter Musik. Vor Ort stellten die eingesetzten Streifenbeamten schließlich vier Personen fest, von denen zwei aufgrund der derzeit geltenden Rechtsverordnung zur Corona-Pandemie dort unberechtigt anwesend waren. Die Folge sind nun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, sowie eine Anzeige wegen Ruhestörung.

Am Samstagabend stellte eine Streifenbesatzung gegen 21:15 Uhr fest, dass sich zwei Männer im Bereich der Frauenkirche in Memmingen auf einer Bank niedergelassen hatten, dem Alkohol frönten und bereits eine Passantin angepöbelt hatten. Sie erhielten einen Platzverweis sowie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, nachdem beide keinen triftigen Grund vorweisen konnten, um ihre Wohnung zu verlassen.

Am Samstagabend wurde gegen 22:00 Uhr ein Pkw kontrolliert, welcher auf einem Parkplatz bei Bad Grönenbach abgestellt war. Der im Pkw befindliche Fahrer, hatte noch Mitfahrer an Bord, welche nicht mit ihm im gleichen Haushalt leben. Auch konnte kein triftiger Grund für die Anwesenheit auf dem Parkplatz angegeben werden. Die Personen erhielten einen Platzverweis, sowie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Am Samstag kam es in Bad Wörishofen erneut zu Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung. Mehrere Personen im Alter zwischen 32 und 62 Jahren, aus mehreren Haushalten trafen sich zum gemeinsamen Essen. Nachdem dies derzeit nicht erlaubt ist, erwartet die Personen nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Am frühen Samstagabend wurde durch die Memminger Polizei der Baggersee in Woringen bestreift. Hierbei wurden drei junge Männer im Alter von 18 bzw. 20 Jahren angetroffen. Alle drei wohnen nicht in einem gemeinsamen Haushalt und durften sich daher aufgrund der derzeit gültigen Rechtsverordnung zur Corona-Pandemie nicht gemeinsam treffen. Zwei von ihnen händigten den Beamten zudem einen Joint aus, welchen sie jeweils bei sich hatten. Den Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Sie müssen sich zudem wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ostallgäu



Am Freitagnachmittag konnten am Forggensee drei Füssener festgestellt werden, welche um ein Lagerfeuer saßen. Hierbei tranken die Personen Bier und grillten. Sie konnten keinen triftigen Grund für ihr gemütliches Beisammensein benennen. Nachdem das Feuer im Beisein der Beamten gelöscht wurde, wurde den Dreien ein Platzverweis ausgesprochen. Es ergehen jeweils Anzeigen ans Landratsamt nach dem Infektionsschutz- und dem Bayer. Naturschutzgesetz.

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei Füssen von einem Mitbürger auf laute Musik und Lärm aufmerksam gemacht. Die Ruhestörung stellte sich als eine Geburtstagsparty heraus. Die 14 Feierlustigen, im Alter zwischen 22 und 27 Jahren, erwarten nun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Party wurde aufgelöst. (PI Füssen)