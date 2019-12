Die Polizei Memmingen hat am Mittwoch einen 41-jährigen Mann festgenommen. Er soll älteren Menschen Uhren zum "Schnäppchenpreis" verkauft haben.

Am Freitag und Montag sprach ein Mann Rentner an und gab sich als früherer Kollege aus. Der Mann erschlich sich im Gespräch ihr Vertrauen. Er verkaufte ihnen zwei angeblich hochwertige Uhren zum "Schnäppchenpreis" von mehreren Hundert Euro. In einem Fall erklärte der Mann, er brauche das Geld für Medikamente seines Vaters.

Bei einem weiteren Betrugsversuch am Mittwoch gegen 16:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße informierte eine misstrauische Zeugin die Polizei. Den Beamten war nun das Kennzeichen des Betrügers bekannt. Bei einer Kontrolle fand die Polizei mehrere Uhren und mehrere hundert Euro in bar.

Bei den Uhren handelt es sich um die gleichen Uhren, die bei den anderen Fällen von Trickbetrug verwendet wurden. Die Polizei nahm daraufhin einen 41-jährigen italienischen Tatverdächtigten fest.

Derzeit überprüft die Polizei, ob es weitere Betrugsfälle in und um Memmingen gibt. Personen, die der Mann auch angesprochen hat oder die von dem Mann ebenfalls Uhren gekauft haben, sollen sich bei der Polizei Memmingen melden.

