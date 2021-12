Beamte der Polizeiinspektion Memmingen haben am 27.11.2021 einen 36-jährigen Mann festgenommen, der drei Pakete mit rund zwei Dutzend gefälschten Impfpässen zum Versand aufgeben wollte. Der Mann sitzt in der Zwischenzeit in Untersuchungshaft.

Widerstand bei Festnahme

Die Beamten waren dem Mann über einen Hinweis aus einem Postverteilerzentrum auf die Spur gekommen. Dort war ein beschädigtes Paket aufgefallen, in dem Blanko-Impfpässe enthalten waren. Über Ermittlungen gelangte die Polizei zum nun tatverdächtigen 36-jährigen Mann. Bei der Festnahme leistete der Mann massiven körperlichen Widerstand. Durch diesen Widerstand wurden drei Beamte der Polizeiinspektion Memmingen verletzt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten Hinweise darauf fest, dass der Mann 500 Blanko-Impfpässe besaß. Zudem fanden die Ermittler gefälschte Stempel von Impfzentren und Kfz-Zulassungsstempel.

Drei Pakete mit Blanko-Impfausweisen

Die Ermittler stellten zudem drei Pakete sicher, die an Adressen in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg gerichtet waren. In den Paketen befanden sich mehr als zwanzig Blanko-Impfausweise und mehr als sechzig Impfchargenaufkleber. Dazu enthielten sie drei gefälschte Stempel von Impfzentren in Baden-Württemberg und einen gefälschten Aufkleber einer Kfz-Hauptuntersuchung für ein Kennzeichen. Teilweise waren die Impfausweise mit Chargen-Aufklebern von Impfstoffen, Stempeln und gefälschten Unterschriften von existenten Ärzten versehen.

Mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs

Bei seiner Festnahme war der Mann mit einem Auto unterwegs, an dem eine Kennzeichendoublette eines tatsächlich existenten Kennzeichens mit einer falschen Zulassungsplakette angebracht war.

Weitere Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Memmingen hat nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen Ermittlungen zu den Abnehmern der Pakete eingeleitet. Zudem stellten die Beamten Datenträger sicher, die nun ausgewertet werden. Ziel der Ermittlungen ist es, eventuell noch unbekannte Abnehmer zu identifizieren und eine Tatbeteiligung Dritter festzustellen. Bisher haben sich keine Hinweise auf Mittäter ergeben.