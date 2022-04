Am Samstagabend hat die Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle bis zu 500 Personen der Tuning-/Poserszene mit ihren Fahrzeugen am und um ein Tankstellengelände im Memminger Norden, festgestellt und kontrolliert. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit mussten laut Polizeibericht zahlreiche Platzverweise von den anschließenden öffentlichen Verkehrsflächen und Firmengeländen erteilt werden.

Polizei ahndet Verstöße

Alle kontrollierten oder des Platzes verwiesenen Personen verhielten sich friedlich und zeigten sich einsichtig. Bei den Verkehrskontrollen wurden vier Verstöße wegen unzulässigen Veränderungen von Fahrzeugteilen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, festgestellt und geahndet. Zusätzlich erfolgen Berichte an die Fahrzeug-Zulassungsstellen. Ein Fahrzeug wurde wegen eines nicht ordnungsgemäßen Luftfahrwerks sichergestellt. Es wurde zur Gutachtenerstellung abgeschleppt. Den Fahrer erwarten ein hohes Bußgeld und eine Rechnung über die Abschlepp- und Gutachterkosten im hohen dreistelligen Bereich. In vier Fällen wurden Verwarnungen in Höhe von 55 Euro wegen unnötiger Lärmverursachung beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, durch sogenanntes "Auspuffknallen“, erteilt.