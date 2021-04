Mithilfe von DNA-Spuren ist es der Polizei gelungen, einen 32-jährigen Autodieb zu überführen. Nach Polizeiangaben war der 32-Jährige im vergangenen Jahr in ein Autohaus in der Mendelssohnstraße in Memmingen eingebrochen und hatte dort zunächst drei Autoschlüssel geklaut. Anschließend klaute er mit den Schlüsseln drei Autos, die auf dem Firmengelände abgestellt waren.

Mann bereits polizeibekannt



Die Polizei konnte die geklauten Fahrzeuge bereits in der darauffolgenden Woche wieder sicherstellen. In einem der Autos fanden die Ermittler bei der Spurensicherung einen Gegenstand, an dem sich DNA des 32-Jährigen befand. Neben den Autodiebstählen konnten die Ermittler dem 32-Jährigen auch noch einen Kennzeichendiebstahl nachweisen, mit dem er mit einem der gestohlenen Autos unterwegs war. Der Mann war bereits mehrmals polizeilich in Erscheinung getreten.