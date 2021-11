In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei einen 20-Jährigen und seine Freundin festgenommen, die wohl einen Tunnel mit Graffitis besprüht hatten. Ein Zeuge hatte der Polizeiinspektion Memmingen zuvor mitgeteilt, dass er Sprühgeräusche im Bereich der Bahnunterführung Am Vogelsbrunnen wahrgenommen habe. Mehrere Streifenbesatzungen, die im Einsatz waren, nahmen daraufhin in unmittelbarer Nähe des Tunnels zwei Personen vorläufig fest, die versuchten in Richtung Tierheim zu flüchten.

Sprühdosen in Wiese und Auto gefunden

Es handelte sich dabei um einen 20-jährigen Mann und seine Freundin. Bei der Absuche der näheren Umgebung fanden die Beamten in einer Wiese sowie im Auto des Mannes weitere Sprühdosen und stellte diese sicher. Durch die Graffitischmierereien im Tunnel entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Memmingen übernommen.