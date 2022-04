Am Dienstagabend ist in Memmingen ein Mann mit einer größeren Menge Kokain erwischt worden. Der Mann hatte sich in der Öffentlichkeit erleichtert und wurde deswegen von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei verlor der 39-Jährige, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, ein kleines Päckchen mit Kokain.

Mann in Besitz von mehreren Kokain-Päckchen

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten weitere Kokain-Päckchen. Die Polizei verdächtigt den Mann, mit den Drogen zu handeln. Weil er keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Der 39-Jährige sitzt zur Zeit in Untersuchungshaft.