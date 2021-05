Bei Polizeikontrollen im Bereich Memmingen erwischte die Polizei am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag drei alkoholisierte Fahrer.

28-Jähriger fährt mit über ein Promille durch Memmingen

Ein 28-Jähriger war am Freitagabend mit deutlich über ein Promille mit seinem Auto in Memmingen unterwegs. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. In erwartet laut Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei findet leere Bierflaschen bei Kontrolle in Babenhausen

Bei einer Kontrolle in Babenhausen fand die Polizei im Auto eines 27-Jährigen in der Nacht auf Samstag leere Bierflaschen und stellte Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab knapp unter ein Promille. Den Mann erwartet eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Auch 24-Jähriger in Hawangen bekommt Anzeige

Auch in Hawangen erwischte die Polizei einen Autofahrer mit knapp über ein Promille. Der 24-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.