Am Samstag, den 19.06.2021, gegen 19:00 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz des Supermarktes Netto in der Augsburgerstraße in Memmingen zu einem Verkehrsunfall. Eine Pedelec-Fahrerin war zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz unterwegs und stieß mit einer ausparkenden PKW-Lenkerin zusammen.

Nachdem sich die beiden unterhalten haben, verließ die PKW-Lenkerin die Unfallörtlichkeit. Diese wird nun gebeten, sich bei der Polizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden.