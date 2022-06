Am 05.06.22, gegen 03:30 Uhr urinierte ein 33-jähriger Betrunkener am Busbahnhof und pöbelte Passanten an. Auch gegenüber der hinzukommenden Polizeistreife zeigte er sich massiv uneinsichtig, gab seine Personalien zunächst nicht an und befolgte den Platzverweis nicht. Sein 36-jähriger, ebenfalls betrunkener Freund solidarisierte sich mit ihm und pöbelte die Beamten an. Mit Hilfe einer zweiten Streife wurden schließlich beide Männer zu Boden gebracht, gefesselt und in die Ausnüchterungszelle verbracht. Dabei leisteten beide leichten Widerstand.