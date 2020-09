+++ Update 1. September 2020, 16:48 Uhr +++

Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm waren im Laufe des Dienstag zusammen mit einem Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes am Brandort. Wie die Polizei mitteilt, stellten sie bislang noch keine eindeutige Brandursache fest.

Die Ermittler stellten mehrere Gegenstände aus der Wohnung sicher, die kriminaltechnisch untersucht werden, um gegebenenfalls weitere Erkenntnisse zur Brandursache zu gewinnen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm betreibt außerdem umfangreiche Umfeldermittlungen.

Bei dem Brand wurde die Wohnung vorwiegend durch Verrußungen beschädigt. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich aus.

Bezugsmeldung 1. September 2020, 09:10 Uhr

Eine Person ist am Montag bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Burgau (Landkreis Günzburg) gestorben. Nach Angaben der Polizei hatten Rettungskräfte noch versucht die Person zu reanimieren - erfolglos. Als Todesursache geht die Polizei von einer Rauchgasinhalation aus. Die ersten Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen geführt.

Gegen 22:30 Uhr bemerkten Anwohner Rauch in der Wohnanlage und riefen die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr lokalisierte einen Brand in einem Appartement der Wohnanlage. Sie öffnete gewaltsam die Tür. Dort fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person vor. Die Polizei schließt eine technische Ursache als Brandursache nicht aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor.