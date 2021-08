Bei Grenzkontrollen der Polizei Memmingen am Allgäu Airport haben die Beamten vier Personen festgestellt, die per Haftbefehl gesucht wurden. Die Frauen und Männer im Alter von 20, 22, 32 und 50 Jahren wurden jeweils von deutschen Amtsgerichten gesucht. In drei Fällen konnten die Flugreisenden den Haftbefehl durch Geldzahlungen abwenden und weiterreisen. Ein 22-jähriger Albaner hatte laut Polizeibericht zu wenig Bargeld dabei und wurde in die JVA Memmingen gebracht.