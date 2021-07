Am frühen Samstagvormittag kam es in der Babenbergerstraße in Memmingen zu einem Einsatz aufgrund starker Rauchentwicklung aus dem Keller einer Doppelhaushälfte.

Bereits bei Eintreffen der Streife konnte kein Rauch mehr festgestellt werden. Durch die Feuerwehr Memmingen wurde festgestellt, dass der Pelletofen im Keller einen technischen Defekt hatte und daher geraucht hat. Dies konnte durch Lüften und Abstellen des Ofens unterbunden werden. Es kam zu keinem Brand und auch keinen Verletzten oder Sachschaden.