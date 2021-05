Die Polizei hat zwei mutmaßliche Opferstockdiebe in Memmingen festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei aus Rumänien stammende Männer im Alter von 33 und 58 Jahren.

Münzen sichergestellt



Zunächst war der Polizei am Sonntagvormittag mitgeteilt worden, dass sich zwei Diebe in der Martinskirche in Memmingen aufhalten würden. Noch bevor die Polizei mit mehreren Streifen eintraf, konnten die beiden Tatverdächtigen fliehen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die Männer am Marktplatz angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei geringe Bargeldbeträge in Form von Münzgeld. Neben dem Geld stellte die Polizei auch "weitere Tatmittel" in einem Schließfach am Hallhof sicher.

Erster Vorfall bereits am Freitag



Beide Männer mussten auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Im Anschluss wurden sie wieder entlassen. Bereits am Freitag hatten sich zwei Männer am Opferstock in der Martinskirche zu schaffen gemacht. Damals konnten die Männer noch fliehen.

Opferstockdiebe in Memmingen unterwegs