Am 09.04.22 um 18:45 Uhr bemerkte ein Angestellter eines Kaufhauses in der Innenstadt, wie ein 36-jähriger Mann neue Schuhe aus einem Schuhregal nahm und seine alten hineinstellte. So wollte er das Geschäft verlassen, konnte vom Angestellten aber festgehalten werden.

Dabei fiel auch auf, dass er einen Rucksack vom Kaufhaus mit einer Flasche Wein darin mit sich trug. Der Gesamtwert des Diebesguts betrug etwa 90,- Euro. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille.