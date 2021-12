Am Freitag den 10.12.2021 nahm die Polizeiinspektion Memmingen einen Verkehrsunfall in Memmingerberg auf. Nach den Angaben des 24-jährigen Unfallbeteiligten befuhr er zum Unfallzeitpunkt die Industriestraße in Memmingerberg. Auf dieser Strecke musste er einem entgegenkommenden PKW ausweichen, der auf seine Gegenfahrbahn schlitterte. In Folge dessen fuhr er gegen ein Verkehrsschild und im Anschluss gegen einen Zaun. Von dem anderen Unfallbeteiligten war nur bekannt, dass es sich um einen BMW Kombi handelte.

Nachträglich meldete nun der 24-Jährige, dass es kein entgegenkommendes Fahrzeug gab und er alleinbeteiligt aufgrund der Schneeglätte den Unfall verursachte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat.