Seit Anfang Oktober gab es auffällig viele Einbrüche im Stadtgebiet Memmingen und mehreren Ortsteilen. Jetzt hat die Polizei einen 19-Jährigen ermittelt, der als Teil einer Gruppe für die Einbrüche verantwortlich sein könnte.

Nach Angaben der Polizei waren die Täter anfangs in einen Kindergarten und mehrere Schulen eingebrochen. Danach drangen sie in einen Kiosk, ein Sportheim und in eine Tankstelle ein. Durch einen Spurenabgleich der verschiedenen Tatorte ordnen die Beamten der Gruppe mindestens elf Einbrüche zu. Dabei ist ein Gesamtschaden von über 53.000 Euro entstanden. Untypisch für Einbrecher hatten sie es nicht nur auf Bargeld, sondern auch auf Haushaltsgegenstände und Lebensmittel abgesehen. Der Wert der geklauten Gegenstände beläuft sich auf mindestens 5.700 Euro.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bei dem Versuch, in eine Tankstelle in der Riedbachstraße einzubrechen, konnte die Polizei einen der Täter am 5. November auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Diebesgut, welches den Einbrüchen zugeordnet werden konnte. Der 19-Jährige, der schon vorbestraft war, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Kripo Memmingen versucht die Mittäter zu ermitteln.

Täter könnten auch für Brände verantwortlich sein

Die Gruppe könnte laut Polizei auch für mehrere Brandstiftungen an Gartenhütten und auch den Brand des Sportheims in Buxheim am 22. Oktober verantwortlich sein.

Die Kripo nimmt Beobachtungen und Hinweise unter 08331/100-0 entgegen. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei derzeit keine weiteren Details bekanntgegeben.