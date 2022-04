Montagabend in Memmingen: Eine Streifenbesatzung der Polizei will zwei Personen im Bereich des Bahnhofs kontrollieren. Beide rochen auffällig nach Marihuana. Als die Polizeibeamten die beiden ansprachen, flüchtete einer der beiden in Richtung Innenstadt. Während der Flucht warf er einen sogenannten Crusher in den Stadtbach.

Mann wehrt sich gegen Fesselung

Die Polizeibeamten haben den 28-Jährigen schließlich eingeholt. Er "leistete bei der Fesselung massiven Widerstand", heißt es im Polizeibericht. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann verschreibungspflichtige Medikamente. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.