Die Polizei hat nun einen mutmaßlichen Täter zweier Wohnungseinbrüche im November 2018 in Memmingen ermittelt. Damals gesicherte Spuren führten nun zu einem 35-jährigen Mazedonier. "Dem Beschuldigten zuzuordnende Spuren fanden sich nicht nur in Memmingen, sondern auch an anderen Tatorten in ganz Bayern", erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Mittels Untersuchungshaftbefehl wird nun nach dem Mann gefahndet. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern noch an.

Die Wohnungseinbrüche ereigneten sich am 25. November 2018 im Memminger Stadtteil Steinheim. Unbekannte Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Bewohner aus, drangen gewaltsam in Einfamilienhäuser ein und entwendeten Wertgegenstände. Dabei wurde ein fünfstelliger Beuteschaden und ein ähnlich hoher Sachschaden verursacht.