Ein 17-jähriger Mann wurde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens in der Memminger Innenstadt durch eine Streifenbesatzung kontrolliert. Hierbei entdeckten die Beamten eine kleine Tüte mit Betäubungsmittel, welche der Mann versuchte in seiner Handinnenfläche zu verstecken.

In der Folge wurde der Mann durch die Polizeibeamten aufgefordert, die Tüte auszuhändigen. Dieser weigerte sich jedoch und versuchte mit aller Kraft zu fliehen. Hierbei wurde er durch die Polizeibeamten festgehalten und somit an der Flucht gehindert. Daraufhin schlug der Mann mit der Faust in Richtung einer Polizeibeamtin, traf diese jedoch nicht. Der Mann wurde gefesselt und zur Polizeidienststelle verbracht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.