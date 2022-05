Am frühen Freitagabend, wurden bei einer Verkehrskontrolle eines Pkws in Memmingen, bei der Fahrerin drogentypische Merkmale festgestellt. Bei einem freiwilligen Urintest wurde ein Nachweis auf THC, also Marihuana-Konsum, angezeigt. Die anschließend durchgeführte Blutentnahme wird dies gerichtsverwertbar bestätigen.

Bußgeld und Fahrverbot



Die junge Mutter war mit ihrem zwei Jahre alten Kind unterwegs. Zur Unterbindung der Weiterfahrt und zur Sicherheit des Kindes wurde der Schlüssel des Fahrzeuges sichergestellt. Die Dame erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot. Das Jugendamt wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.