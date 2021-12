Am Dienstagnachmittag hat ein aufmerksamer Ladendetektiv in Memmingen eine 36-jährige Frau beim Diebstahl erwischt. Die Frau war in Begleitung ihrer elfjährigen Tochter.

Ringe in Unterhose versteckt

Mutter und Tochter waren mit einer Packung Ringe in eine Umkleidekabine gegangen und ohne wieder herausgegangen. Beim Verlassen des Ladens bezahlten sei lediglich andere Artikel. Laut Polizeibericht wurden die beiden bis zum Eintreffen der Polizei vom Ladendetektiv festgehalten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die gestohlenen Ringe in der Unterhose der Frau. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.