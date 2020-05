Am vergangen Samstag ist es im Memminger Ortsteil Steinheim zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem bislang noch unbekannte Mann gekommen.

Laut Polizei hielt sich der 18-Jährige zusammen mit einem Freund in der Achstraße in der Nähe des dortigen Baseballfeldes auf. Mit einem Transporter kam kurze Zeit später der Täter hinzu. Zunächst beleidigte der Unbekannte den Jugendlichen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung und der Mann warf einen Motorradhelm in Richtung des 18-Jährigen. Dieser wurde am Kopf getroffen. Weil er aber mit dem Roller unterwegs gewesen war, trug der 18-Jährige einen Helm, weshalb er unverletzt blieb. Zum Schluss warf der Mann noch den Roller des Jugendlichen um und entfernte anschließend.

Die Fahndung der Polizei Fahndung blieb erfolglos. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.