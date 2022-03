Ein sehr außergewöhnlicher Diebstahl: Unbekannte haben in Memmingen einen goldenen Schlüssel gestohlen. Der Schlüssel ist Blattgold überzogenen und rund einen halben Meter lang. Er hing an einem schmiedeeisernen Aushang an einer Hausfassade am Theaterplatz.

Tatzeit: Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch

Der Diebstahl geschah im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 01.03. bis 02.03.2022. Die Diebe müssen "zum Entfernen des Schlüssels eine Leiter oder mobile Hebebühne benutzt haben", heißt es im Polizeibericht.

Die Beschreibung des Schlüssels:

ca. 50 cm groß

goldfarben

gravierte Initialen "EK

Polizei sucht nach Hinweisen

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise, insbesondere wenn jemand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen bemerkt oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Theaterplatzes gemacht hat. Mitteilungen bitte unter der Rufnummer 08331/100-0.