Am Donnerstag hat ein SUV-Fahrer im Baustellenbereich auf der A96 bei Memmingen im Überholverbot einen LKW überholt. Die beiden Fahrzeuge stießen dabei zusammen. Anschließend ist der Fahrer des SUV Richtung Lindau geflüchtet.

Schweizer Fahrer flüchtet von Unfallort

Beide Fahrer hielten am Standstreifen an, um den Unfall zu besprechen. Als der LKW-Fahrer die Polizei rufen wollte, flüchtete der Fahrer des SUV (Range Rover) in seinem Wagen Richtung Lindau. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei den Flüchtigen bei Lindau stellen.

Fahrerflucht wird bestraft

Gegen den Schweizer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. Nach Vernehmung und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten durfte der Mann wieder weiterfahren.