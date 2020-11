In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Memmingen zu einer Schlägerei zwischen einem 17-jährigen und einem 18-jährigen Jugendlichen gekommen. Auch eine dritte Person wurde verletzt, so die Polizei. Alle drei kamen in die Notaufnahme des Memminger Krankenhauses.

Beteiligte sind betrunken

Nach Angaben der Polizei wollten die beiden Jugendlichen auf der Straße einen Streit klären. Weil sie stark betrunken und vermutlich deshalb verbal eingeschränkt waren, schlug der Jüngere mit einem Gürtel zu. Der Ältere schlug mit den Fäusten zurück.

Freundin greift ein und wird verletzt

Die ebenfalls betrunkene Freundin des einen Kontrahenten griff im Verlauf dieser Auseinandersetzung ein. Sie wurde ebenfalls verletzt.

Die Polizei beendete die "misslungene Diskussion". Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzten Personen in die Notaufnahme des Krankenhauses in Memmingen. Die Beteiligten erwarten nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und nach dem Infektionsschutzgesetz.