Am Samstag kam es in Memmingen zu zwei Körperverletzungen. Am Haupteingang des Memminger Herbstmarktes stritten sich ein 26-jähriger Memminger und ein 31-jähriger Braunschweiger. Der Konflikt artete aus und der 26-Jährige schlug seinem Kontrahenten laut Polizei mit der Faust ins Gesicht. Der 31-Jährige erlitt Prellungen am Kiefer.

In einer Bar in der Lindentorstraße stritt sich ein 26-jähriger Memminger mit einem Unbekannten. In der Nacht auf Sonntag gegen 0:45 Uhr trafen sie erneut aufeinander und der Unbekannte schlug dem 26-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte ein südländisches Aussehen. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet Zeugen, sich unter 08331/100-0 zu melden.