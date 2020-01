Ein 38-jähriger Memminger ist beim Kauf seines neuen Autos betrogen worden. Laut Polizei könnte der Fall Teil einer größeren Betrugsserie sein.

Der 38-Jährige wollte am Dienstag, 21.01, seinen neu gekauften SUV der Marke Porsche bei der Zulassungsstelle anmelden. Diese erkannte anhand der vorgelegten Dokumente, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt und rief die Polizei. Der Mann war über eine Internet-Plattform auf das nur wenige Monate alte Auto aufmerksam geworden. In einer Tiefgarage in Hamburg kaufte er dann das Fahrzeug den Anbietern gegen Bargeld ab.

Bis zur weiteren Klärung der Eigentumsverhältnisse wurde das mehrere zehntausend Euro teure Fahrzeug nun durch die Polizei sichergestellt.