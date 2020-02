Um zwei Pkw-Fahrer an der Anschlussstelle Memmingen Ost auf die A96 einfahren zu lassen, wechselte ein Autofahrer mit Anhänger gefahrlos auf den linken Fahrstreifen. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer kam indessen mit überhöhter Geschwindigkeit (in dem Streckenbereich sind nur 120 km/h erlaubt) von ca. 200 km/h von hinten ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen an, übersah den vor ihm fahrenden Pkw und kollidierte mit dessen Anhänger. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten sehr schnell fest, dass Alkohol mit im Spiel war.

Ein Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von über einem Promille. Der Führerschein des Pkw-Fahrers wurde noch am Unfallort sichergestellt, eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Nur der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Bis zum Ende der Unfallaufnahme war die Autobahn für ca. eineinhalb Stunden gesperrt.