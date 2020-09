Am Mittwoch hat sich ein 46-jähriger Mann mittelschwere Verletzungen bei einem Arbeitsunfall zugezogen: Der Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebs flexte an einer Metallplatte, als die Flex plötzlich verkantete und gegen die Hand des Mitarbeiters schnalzte. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus.