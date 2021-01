Am Sonntag, 17.01.2021, ging auf der Polizeiinspektion Memmingen die Mitteilung ein, dass sich am Rodelhang im Unteren Haldenweg in Memmingen, am sogenannten „Monte Schutto“, eine große Menschenansammlung befinden würde. Die erforderlichen Abstände würden dort nicht eingehalten.

Vor Ort traf die Streifenbesatzung viele Familien an, die dort mit ihren Kindern beim Rodeln waren. Durch entsprechende Lautsprecherdurchsagen wiesen die Beamten auf die geltende Abstandsregelung hin. Die Menschen zeigten Einsicht und hielten sich an die Abstände und verließen zum Teil auch die Örtlichkeit.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m für Personen aus mehreren Haushalten einzuhalten und die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.