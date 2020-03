Eine 40-Jährige Memmingerin hat zunächst einem Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einem anderen Polizisten dann in den Arm gebissen, was eine blutende Fleischwunde zur Folge hatte. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kontrollierte die Polizei einen 36-jährigen Memminger in seiner Wohnung. Die Frau, die bei ihm war, lebt laut Ermittlungen der Polizei weder in seinem Hausstand, noch mit ihm in einer Partnerschaft. Damit hat sie gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen.

Bei der polizeilichen Kontrolle griff die 40-Jährige zunächst einen Beamten an, indem sie ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Als ein zweiter Beamter sie festnahm, biss sie diesem in den Unterarm. Die Polizei lieferte die Frau aufgrund ihrer Suchterkrankung in eine psychiatrische Klinik ein. Sie muss nun mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz und mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.