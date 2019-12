Gerade jetzt vor den Feiertagen mit wenigen Werktagen dazwischen steigt die Gefahr, einem betrügerischen Angebot zum Opfer zu fallen. Geschädigte sind hier auch häufig Angehörige der „Generation Google“, die sich auf die erstbesten Suchmaschinentreffer verlassen und dann massiv betrogen werden.

Durch falsche Branchen- und Telefonbucheinträge werden den Hilfesuchenden Firmensitze in der Nähe der Geschädigten vorgegaukelt und lokale Vorwahlen per Rufumschaltung in eine Zentrale weitergeleitet werden.

Die „Handwerker“ stellen nach ihrer - oft unzureichenden oder fachlich unsauber ausgeführten - Arbeit überhöhte Rechnungen, die dann bar beglichen werden sollen. Eine Ermittlung der vor Ort tatsächlich tätigen Personen nach einer Anzeigenerstattung gestaltet sich für die Polizei im Nachhinein oft schwer und das bezahlte Geld ist vielfach weg.

Die Polizei rät daher: