In Memmingen sucht die Polizei derzeit eine Handtaschendiebin. Bereits am 16.07.2021 konnte die Frau einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeuten. Die gesuchte Frau war laut Polizei aber nicht nur in Memmingen sondern auch am gleichen Tag in Ochsenhausen und Dietmannsried unterwegs. Die Vorgehenswiese war dabei immer die gleiche: In den Lidl-Supermärkten entwendete sie in unbeobachteten Momenten EC-Karten aus Handtaschen und versuchte später bei der Bank damit etwas abzuheben.

Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt die Frau wie folgt:

Circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Figur und schwarze, glatte, lange Haare. Bekleidet war sie mit einem dunkelblauen Cardigan, einer schwarzen Leggings, dunkelblau und schwarzen Sneakers und einem auffälligen schwarz-weiß-rotgestreiften Kopftuch. Vermutlich führte sie auch eine Umhängetasche mit sich.

Die Polizei Memmingen bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe aus der Bevölkerung, insbesondere wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann; Mitteilungen unter der Rufnummer 08331 100-0.