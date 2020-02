Am Dienstag, 25.02.2020, gegen 14:40 Uhr, befand sich ein Polizeibeamter in seiner Freizeit im Bereich der Maximilianstraße in Memmingen. Plötzlich nahm er wahr, wie eine männliche Person versuchte aus einem Discounter herauszurennen. Dabei wurde er von einer Angestellten festgehalten. Die männliche Person konnte sich aber trotzdem losreißen. Der Polizeibeamte fragte im Vorbeirennen, ob es sich um einen Ladendieb handelt und nahm die Verfolgung auf.

Letztendlich konnte der flüchtige Ladendieb zwei Straßen weiter eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige hatte zuvor diverse Lebensmittel im Wert von circa 50 Euro in seinen Rucksack gesteckt und versuchte, damit den Discounter zu verlassen. Nach bisherigen Ermittlungen kommt er für zwei weitere Ladendiebstähle infrage.