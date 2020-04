Ein Mann ist in den frühen Nachtstunden des Dienstags in Memmingen von einem 37-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befand sich der Anzeigenerstatter zusammen mit einem Mitbewohner und dem 37-Jährigen in dessen Wohnung.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es dann zu einem Streit. Im weiteren Verlauf zog der 37-Jährige eine Waffe, füllte diese mit Patronen und bedrohte damit den Anzeigenerstatter. Er flüchtete und rief die Polizei.

Die Polizei hat den 37-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Schusswaffe und Munition, die der Mann in einer Plastiktüte bei sich hatte, haben die Beamten sichergestellt. Insbesondere wegen der sichergestellten Schusswaffe seien weitere Ermittlungen notwendig, so die Polizei weiter.