In den Nachmittagsstunden des Sonntags, 07.02.2021, befuhr eine PKW-Lenkerin von Amendingen kommend in Richtung Dickenreishausen. Auf dieser etwa 1,5 km langen Strecke fiel ihr ein grauer Golf auf. Dieser bremste vor einer Ampelanlage im Königsgraben abrupt sein PKW ab und fuhr dann mit eingeschalteter Warnblinkanlage circa 30 Meter weiter. Dies wiederholte er an der nächsten Ampelanlage, obwohl sich kein Fahrzeug vor ihm befand.

Als die PKW-Lenkerin auf der zweispurigen Allgäuer Straße den Golffahrer überholen wollte, zog dieser plötzlich nach links und zwang diese zu einem weiteren Bremsmanöver. Der Täter konnte bereits durch die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.