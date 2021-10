In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Memmingen zu mehreren Auseinandersetzungen in Bars gekommen. Unter anderem war es gegen Mitternacht in einer Bar in der Baumstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Laut Polizeiangaben schlug dabei ein Unbekannter einem 42-jährigen Mann ins Gesicht.

Handy gestohlen



Bei der Auseinandersetzung fiel außerdem das Handy des 42-Jährigen auf den Boden. Ein Unbekannter stahl daraufhin das Handy. Eine Fahndung im Nahbereich war nicht erfolgreich. Der Mann erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt und bittet um Hinweise unter der 08331/1000.

Männer randalieren nach Rauswurf



Am Samstagmorgen wurden außerdem drei Männer im Alter zwischen 26 und 35 Jahren aus einer Bar in der Kuttelgasse in Memmingen geworfen, nachdem einer von ihnen einem 32-jährigen Mann einen Faustschlag ins Gesicht verpasst hatte. Vor der Bar randalierten die Männer dann, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass derselbe Mann zuvor eine junge Frau sexuell beleidigt hat. Ihn erwarten nun diverse Anzeigen.