Zwei Männer im Alter von 42 und 33 Jahren haben sich am Sonntagabend gestritten. Erst kam es laut Polizei zu einer verbalen Diskussion, später schlug der 33-Jährige den 42-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel.

Frau schlägt mit Holzlatte zu



Im Anschluss hatte sich noch die Frau des 33-Jährigen eingemischt und schlug den am Boden liegenden Mann mit einer Holzlatte. Anwohner trennten die Personen und warteten bis die Polizei kam. In diesem Fall wird wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Eine Stunde zuvor kam es in der selben Straße bereits zu einer Auseinandersetzung.

Memmingen: Streit zwischen zwei Frauen endet mit Tritten