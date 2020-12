Am Dienstag, 15.12.2020 gegen 11:55 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung zu einem randalierenden Mann in ein Möbelhaus in Memmingen gerufen. Der Mann war damit beschäftigt, Christbaumkugeln und weitere Dekoartikel umherzuwerfen.

Einlieferung ins Klinikum Memmingen

Nachdem der Randalierer bereits in den frühen Morgenstunden in der Allgäuer Straße polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde er in Gewahrsam genommen und im Anschluss aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes ins Klinikum Memmingen eingeliefert.