Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann einen Jungen vor dem Eingangsbereich der Theodor-Heuss-Schule in der Machnigstraße in Memmingen angesprochen. Der Mann bot dem Jungen an, ihm ein Eis zu schenken, wenn er in sein Auto einsteigt. Das Kind lehnte ab. Daraufhin ist der Mann verschwunden.

Die Beschreibung des Mannes:

ca. 35 Jahre alt

170cm groß

glatte dichte Haare

schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißen Akzenten

auffällige Tätowierung auf der Oberseite eines Unterarmes (eventuell ein Totenkopf)

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere wenn jemand Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann. Mitteilungen bitte unter der Rufnummer 08331/100-0.