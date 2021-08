Ein 29-Jähriger hat am Montag gegen 18:30 Uhr auf seinem Balkon in Memmingen an seinem erigierten Glied manipuliert. Nach Angaben der Polizei suchte er dabei den Blickkontakt zu zwei Nachbarinnen. Der 29-Jährige hörte erst damit auf, nachdem eine der Frauen demonstrativ ihr Handy in die Luft hielt, um die Polizei zu benachrichtigen. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen eingeleitet.