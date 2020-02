In den frühen Stunden des Sonntagmorgen kam es bei Steinheim in Memmingen von 4 Uhr bis 05:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einer 25-jährigen Frau. Das gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt.

Demnach war der Polizei Memmingen im Vorfeld gemeldet worden, dass es am Ortseingang von Steinheim, von Memmingen kommend, zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe gekommen sei.

Die Beamten trafen vor Ort eine 25-jährige bewusstlose Frau an. Passanten hatten die Frau erstversorgt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte ins Klinikum Memmingen.

Laut der Aussagen der Frau wurde sie von einem Mann aus der Personengruppe beleidigt. Daraufhin schubste sie ihn weg. Dann griff der Mann die Frau an und stieß sie zu Boden.

Der Angreifer konnte nur dürftig beschrieben werden: männlich und dunkelhäutig. Er trug keine Schuhe, nur Socken. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08331 100-0.